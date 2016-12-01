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Проти прем’єра Нетаньягу в Ізраїлі розпочали кримінальні розслідування
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Генеральний прокурор Ізраїлю розпорядився, щоб поліція розпочала кримінальне розслідування за двома справами, пов'язаними з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу.
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