Проти прем’єра Нетаньягу в Ізраїлі розпочали кримінальні розслідування

Генеральний прокурор Ізраїлю розпорядився, щоб поліція розпочала кримінальне розслідування за двома справами, пов'язаними з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу.