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Обама оголосить про нові санкції проти Росії в четвер – CNN
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Нинішня адміністрація Білого дому вже завершила роботу над пакетом заходів у відповідь на хакерські атаки Росії під час президентських перегонів у США та готова оголосити конкретні кроки в четвер.
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