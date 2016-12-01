Обама оголосить про нові санкції проти Росії в четвер – CNN

Нинішня адміністрація Білого дому вже завершила роботу над пакетом заходів у відповідь на хакерські атаки Росії під час президентських перегонів у США та готова оголосити конкретні кроки в четвер.