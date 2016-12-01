|
АМКУ оштрафував Сімферопольський вино-коньячний завод
|
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» («СВКЗ», Дніпро) на 0,7 млн грн за порушення у сфері конкурентного законодавства та за ненадання інформації.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!