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Лутковська відвідає українців, яких тримають у колоніях Сімферополя
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська наступного року відвідає засуджених українських громадян, яких тримають у виправних колоніях у Сімферополі.
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