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Савченко представила свій "неполітичний проект" РУНА
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Назва громадської платформи "РУНА", яку сьогодні у Львові представила разом із двома співорганізаторами народний депутат Надія Савченко, розшифровується так: рух, реформи, революція українського народу. І це буде не політичний проект.
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