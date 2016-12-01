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Харківський суд не дав члену "Українського вибору" знову стати депутатом
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Дзержинський райсуд Харкова відмовив екс-депутата Харківської міськради Андрія Лесику у відновленні депутатських повноважень.
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