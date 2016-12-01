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Сьогодні та завтра у Варшаві покажуть "Український Декамерон"
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26 та 27 грудня у варшавському театрі імені Арнольда Шифмана покажуть виставу українського режисера Влада Троїцького "Український Декамерон".
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