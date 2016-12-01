Молдова, Україна і Грузія започаткували транскордонний проект для молодих журналістів

Центр незалежної журналістики Молдови в партнерстві з організацією Internews запускає транскордонний проект «Зміцнення незалежних ЗМІ в Молдові, Україні та Грузії».