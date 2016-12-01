|
Молдова, Україна і Грузія започаткували транскордонний проект для молодих журналістів
|
Центр незалежної журналістики Молдови в партнерстві з організацією Internews запускає транскордонний проект «Зміцнення незалежних ЗМІ в Молдові, Україні та Грузії».
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!