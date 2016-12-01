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Затримано жителя Харківщини, який вбив матір і поранив 18-річного хлопця
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Затримано раніше судимого 22-річного жителя селища Санжари, що біля Люботина Харківського району: він убив свою матір і поранив 18-річного хлопця.
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