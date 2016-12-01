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Російський газ коштує в Румунії дешевше, ніж газ місцевого видобутку
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Обсяги імпортованого Румунією російського природного газу становлять близько 30% від загального обсягу споживаного в країні палива, а в зимовий період показник імпорту може досягти 40%.
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