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На борту Ту-154 могли перебувати секретні документи Міноборони РФ – ЗМІ
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На борту російського літака Ту-154, який впав у Чорне море, могли перебувати документи Міністерства оборони РФ.
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