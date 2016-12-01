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На Філіппіни насувається супертайфун
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На східне узбережжя Філіппін насувається супертайфун "Нок-Тен", відомий як "Ніна". Як повідомляє ВВС, швидкість вітру тайфуну досягає 185 км/год. Населення евакуюють.
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