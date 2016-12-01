Від вибуху феєрверків у Китаї постраждали десятки людей

Унаслідок вибуху в цеху з виготовлення феєрверків у сільській місцевості на півночі Китаю щонайменше двоє людей загинуло, шестеро пропало безвісти, а 16 людей зазнали поранень.