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Від вибуху феєрверків у Китаї постраждали десятки людей
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Унаслідок вибуху в цеху з виготовлення феєрверків у сільській місцевості на півночі Китаю щонайменше двоє людей загинуло, шестеро пропало безвісти, а 16 людей зазнали поранень.
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