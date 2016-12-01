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Ту-154 міг вибухнути: уламки розкидані на кілька кілометрів - журналісти
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Російські експерти не виключають, що причиною катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ може бути теракт.
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