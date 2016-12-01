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Путін і Рухані привітали один одного з «перемогою в Алеппо»
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У ніч на неділю між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом Ірану Хассаном Рухані відбулася телефонна розмова, в ході якої вони привітали один одного з перемогою в сирійському Алеппо.
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