Путін і Рухані привітали один одного з «перемогою в Алеппо»

У ніч на неділю між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом Ірану Хассаном Рухані відбулася телефонна розмова, в ході якої вони привітали один одного з перемогою в сирійському Алеппо.