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Ізраїль не виконуватиме резолюцію ООН
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ганебною резолюцію ООН, що вимагає припинити будівництво єврейських поселень на палестинських територіях - BBC.
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