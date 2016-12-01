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У зоні АТО знайшли 5 схронів з боєприпасами
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Співробітники Служби безпеки України за останні дні виявили п'ять схованок із боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.
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