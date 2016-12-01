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У Полторака звітують, що кошти на оборонку дарма не пропали
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Міністерством оборони України виконані на 100% зобов'язання та використано понад 95% коштів держбюджету, які були виділені на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ.
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