|
Порошенко вітає тишу на Донбасі
|
Порошенко: режим припинення вогню на Донбасі набуде постійного характеру завдяки заходам до Новорічних і Різдвяних свят. Україна виконає як цю, так і інші Мінські домовленості.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!