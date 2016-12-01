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Бойовики стріляють, ЗСУ не відповідають
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Незважаючи на впровадження в АТО з опівночі 24 грудня режиму тиші, бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів. Українські військовослужбовці на провокації не відповідають.
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