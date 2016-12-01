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Ватикан на Різдво передасть Україні €6 мільйонів гуманітарної допомоги
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У день католицького Різдва, 25 грудня, від імені Папи Римського Франциска Україні буде виділено перший транш гуманітарної допомоги у розмірі шести мільйонів євро.
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