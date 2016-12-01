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Путін дав своїм спецслужбам сигнал бути обережнішими при катуваннях - Фейгін
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Російський адвокат Марк Фейгін дав оцінку прес-конференції президента РФ Володимира Путіна, зазначивши зацикленість промовця на темах «Обама» і «Україна».
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