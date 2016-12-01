ТРК "Алекс"
Українська діаспора привертає увагу світу до боїв під Світлодарськом
Світовий конгрес українців закликає міжнародну спільноту слідкувати за ескалацією Росією насильства на сході України напередодні різдвяних свят.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
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Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
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