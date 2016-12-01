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Уряд Італії дає 20 мільярдів для порятунку банківського сектору
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Уряд Італії погодив рішення для виділення допомоги найстарішому банку Monte dei Paschi di Siena країни, після того як банк не зміг отримати 5 млрд євро від приватних інвесторів.
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