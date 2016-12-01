ТРК "Алекс"
Уряд Італії дає 20 мільярдів для порятунку банківського сектору
Уряд Італії погодив рішення для виділення допомоги найстарішому банку Monte dei Paschi di Siena країни, після того як банк не зміг отримати 5 млрд євро від приватних інвесторів. 
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