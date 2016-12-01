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Ціни на нафту знижуються на тлі фіксації прибутку трейдерами
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Ціни на нафту знизилися на малоактивних передсвяткових торгах в п'ятницю, розгубивши частину набраної за підсумками попередньої сесії переваги, на тлі фіксації прибутку трейдерами.
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