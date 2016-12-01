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Фейгін: у Криму затриманих перетримують в ІТТ і тим порушують їх права
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Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що в окупованому Криму є лише один СІЗО, відтак затриманих довго тримають в ІТТ і тим порушують їх права.
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