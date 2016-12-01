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На Харківщині попрощалися з бійцем, який загинув на Світлодарській дузі
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У Дергачах Харківської області поховали 32-річного бійця 54-ї окремої механізованої бригади з позивним "Гюрза" Романа Радивілова, який загинув на Светлодарской дузі.
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