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США закликали РФ негайно скасувати закон про іноземних агентів
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Офіційний Вашингтон вважає порушенням свобод громадянського суспільства в Росії введений недавно закон про іноземних агентів та закликає Москву негайно скасувати його.
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