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Мінінформ прозвітував за свою діяльність у 2016 році
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22 грудня 2016 року в Кабінеті Міністрів України представники Міністерства інформаційної політики України презентували аналіз роботи відомства за 2016 рік.
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