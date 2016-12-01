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Мінськ: ФРН вітає домовленість
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Міністр закордонних справ ФРН Штайнмаєр вітає досягнуті напередодні в Мінську домовленості в рамках Тристоронньої групи про припинення вогню на Донбасі з 24 грудня.
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