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Міст на Троєщину: Кличко каже, що гроші дадуть з держбюджету
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У Державному бюджеті країни передбачено 1 млрд 250 млн грн на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.
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