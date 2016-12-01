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Україна завершила рік на 30 місці у рейтингу ФІФА
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Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала у четвер, 22 грудня, новий рейтинг націнальньних команд світу.
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