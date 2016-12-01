|
Майбутного одеського губернатора Степанова піддали інформаційній атаці
|
Максим Степанов, призначення якого на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації схвалив у середу Кабмін, зазнав увечері 21 грудня першої інформаційної атаки.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!