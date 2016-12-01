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В Афганістані озброєні чоловіки атакували будинок депутата
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В Афганістані щонайменше 5 людей загинули під час нападу озброєних чоловіків на будинок депутата.
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