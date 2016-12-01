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Новий президент Болгарії призначить уряд в другій половині січня
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Обраний президент Болгарії Румен Радев відкинув пропозицію чинного глави держави Росена Плевнелієва призначити службовий уряд, заявивши, що він планує це зробити лише після інавгурації, яка відбудеться 22 січня 2017 року.
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