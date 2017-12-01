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«Лідер року 2017» у Запоріжжі
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Національний бізнес-рейтинг складається кожного року. Підприємства та організації самостійно не беруть участь у складанні цього рейтингу. Він визначається за показниками фінансової та економічної успішності та стабільності на ринку тих чи інших послуг. Оцінюють також і продукт українських підприємств. Цього року телерадіокомпанія «АЛЕКС» стала лідером своєї галузі в регіоні. Варто зазначити, що це вже четверта така нагорода, яка займе почесне місце серед численних нагород та відзнак колективу. Отож ми дякуємо нашим телеглядачам за наші успіхи, адже короля робить свита, а лідерів телебачення – аудиторія.
01.12.2017
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ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!