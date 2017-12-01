На спеціалізованій конференції, що відбувалася на базі запорізького ботанічного саду, діти презентували свої науково-дослідницькі роботи. Кількість робіт на традиційній щорічній еко-конференції сягає більше тридцяти досліджень, які проводили діти, копітко збираючи інформацію

Тамара Єрьоміна, директор Запорізького ботанічного саду: «вже сьогодні вони творчо вишукують ті проблеми, щоб налагодити всі стосунки з природою, вони роблять все для того, щоб формувати як культуру екологічну, так і виховання і все це сьогодні діти нам доповідають и розкажуть своїми роботами, які вони сьогодні тут будуть захищати».

Учасники підготували роботи на різний смак. Школярка Надія, відстеживши кількість шкідливих викидів одного із промислових підприємств свого району, розповіла про те, якими бачить шляхи зменшення екологічної загрози. А ось наступна учасниця заходу Світлана прикладає немалі зусилля для роботи із самоорганізації підростаючого покоління у своєму навчальному закладі. Експерти кажуть – ідеї, які презентують юні науковці, обовязково допоможуть знайти спільні кроки для вирішення екологічної проблематики міста та, можливо, виробити алгоритм подолання еко загроз вже у найближчому майбутньому.

01.12.2017