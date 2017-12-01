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У фіналі конкурсу краси у Києві перемогу отримала дівчина з міста Пологи
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У фіналі конкурсу краси, організованого чоловічим журналом, у Києві перемогу отримала дівчина з міста Пологи Ольга Негода. Крім престижного титулу уродженка Запорізького краю отримала в подарунок сертифікат на фото сесію і набір ювелірних прикрас.
01.12.2017
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!