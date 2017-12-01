ТРК "Алекс"
Мистецька осінь у Запоріжжі

        У виставковому залі спілки художників відкрилась виставка - творчій звіт, присвяченій цій порі року. Що показали запорізькі митці – бачили наші кореспонденти. Насамперед автори намагались представити свої новітні здобутки. Але не виставити на цей експозиції  Жовтий багрянець та колядки Олексія Полякова, який зараз живе в Донецьку, теж не змогли. А на цих полотнах Влада Баранніка ще фарба не встигла висохти. Крім Тростянця та села Щасливе, митець тільки що вернувся з пленера на Хортиці.

       Анатолій Якимець представляє два своїх натюрморти у теплих тонах. Дари природи, виноград, пшениця, яблука та перець – все чим багата українська земля. Виставку відкрили у останній день осені. Насправді саме в цей час художники створюють більшість своїх робіт. Ірина Гресик показує серію своїх акварельних натюрмортів.

      Наступна експозиція вже буде різдвяною. Може тому багато робіт перекликаються з новорічним настроєм. Адже свято наближається.

 

01.12.2017

 
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