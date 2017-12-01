Інтернет - місце, де дуже багато обману і шахрайських схем, від найпримітивніших і банальних до вельми продуманих. У більшості випадків створюються вони, як правило, для певного сегмента осіб. Які зазвичай мало усвідомленні про афери.

Іван Черкашин, юрист: «Наиболее частые обращения, в моей практике это мошенничество связанное с тем, что человек зашел на какой-то сайт, как правило это псевдо сайт, сайт который имитирует собой сайт например пополнения телефона, сайт которые имитирует главную страницу «приват банка» или «ощад банка», человек ввел свои данные для входа, пароль. И таким образом злоумышленники украли эти данные, и далее уже получили доступ к его счетам и вывели деньги».

Такий вид шахрайства отримав назву - фішинг. Його основна мета - отримання доступу до банківської карти. Сьогодні це найпоширеніший вид шахрайства, для якого застосовуються всі можливі засоби. А ось якщо афера вже трапилась і кошти були зняті з кредитної картки, то треба негайно звернулися до кіберполіції та банку з проханням заблокувати картку і вкрадені кошти. Як виявило наше опитування на вулицях міста, немало запоріжців, чи їхні знайомі хоча б один раз стикалися з шахрайствами як у інтернеті, так і за телефонними повідомленнями. Ще одна з популярних афер серед шахраїв, коли зламують сторінку в соціальних мережах, і відправляють друзям і знайомим повідомлення з проханням «запозичити» грошей. Афери різні, а мета одна – витягнути якомога більше грошей. Фахівці закликають нікому не повідомляти свій пароль і CVV код на зворотному боці кредитної картки.

01.12.2017