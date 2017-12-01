На виконкомі міськради розглядали питання життєдіяльності Запоріжжя та функціонування підприємств Виконком повинен розглянути 66 питань. Але на початку засідання міський голова інформує про перший результат фінансового лізінгу транспорту. 8 із 35 автобусів «МАЗ» білоруського виробництва вже прибули до Запоріжжя. На закупівлю наважились, тому що у місті наразі великі проблеми із перевезенням пасажирів. Ці автобуси вийдуть на лінію вже після 15 грудня. За тиждень очікують ще на 3 машини, інші приїдуть вже на початку наступного року. Також є плани на закупівлю 35-70 автобусів. А поки очікують на дозвільні документи на будівництво нового міжнародного аеропорту, вже почали підготовчі роботи під новий пасажирський термінал. Згідно з законом нормативи питного водопостачання повинні переглядатись раз на три роки. Зараз знов надійшла черга. Поки що норми для тих в кого нема лічильників залишаться тими ж самими. Також рішеннями виконкому затверджують видачу ордерів мешканцям гуртожитків за фактом проживання, розподіл службового житла, передачу в управління ОСББ, списання майна та нові статути бібліотечної системи для дітей 01.12.2017 01.12.2017 ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31