ТРК "Алекс"
На виконкомі міськради розглядали питання життєдіяльності Запоріжжя та функціонування підприємств

 

 

 

           Виконком повинен розглянути 66 питань. Але на початку засідання міський голова інформує про перший результат фінансового лізінгу транспорту. 8 із 35 автобусів «МАЗ» білоруського виробництва вже прибули до Запоріжжя. На закупівлю наважились, тому що у місті наразі великі проблеми із перевезенням пасажирів. Ці автобуси вийдуть на лінію вже після 15 грудня. За тиждень очікують ще на 3 машини, інші приїдуть вже на початку наступного року. Також є плани на закупівлю 35-70 автобусів. А поки очікують на дозвільні документи на будівництво нового міжнародного аеропорту, вже почали підготовчі роботи під новий пасажирський термінал. Згідно з законом нормативи питного водопостачання повинні переглядатись раз на три роки. Зараз знов надійшла черга. Поки що норми для тих в кого нема лічильників залишаться тими ж самими. Також рішеннями виконкому затверджують видачу ордерів мешканцям гуртожитків за фактом проживання, розподіл службового житла, передачу в управління ОСББ, списання майна та нові статути бібліотечної системи для дітей

 

 

01.12.2017

 
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