В Запорізькій області голосували за бюджет Завершилася 17 сесія Запорізької обласної ради сьомого скликання. Депутати розглянули близько ста питань. Головним підсумком сесії стало те, що депутати ухвалили базові показники бюджету області на наступний рік. Він запланований на рівні трохи більше 10 мільярдів гривень – на тридцять чотири відсотки перевищує суму на поточний рік. Бюджет дефіцитний – не вистачає майже п’ятисот мільйонів на утримання обласних закладів. Натомість передбачається соціально-орієнтоване фінансування: на охорону здоров’я шістнадцять з половиною відсотків від загального обсягу, на освіту – тринадцять відсотків, на соцзахист - три. До екологічного фонду планується надходження ста вісімдесяти п’яти мільйонів гривень, що у півтора рази більше порівняно з цим роком. Резервний фонд затверджений в обсязі п’ятдесяти двох мільйонів. Остаточно бюджет області буде затверджений після прийняття державного. Заключне засідання з цього питання має відбутися сьомого грудня. Окрім цього депутати внесли зміну у низку програм з розвитку інфраструктури, підтримки фізкультури і спорту, соціальної сфери, освіти, ветеранів, призначили нових керівників комунальних закладів і не підтримали об’єднання обласної туберкульозної лікарні з обласним протитуберкульозним клінічним диспансером. 01.12.2017 ВАЖНО megogo.net.

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