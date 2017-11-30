Які ідеї з благоустрою можна було б перейняти в інших містах? Про це дивіться сьогодні після випуску новин у програмі «Мой любимый город» на телеканалі «АЛЕКС». Знімальна група програми «Мой любимый город» разом з ініціатором проекту, депутатом міськради Олексієм Басовим побувала у декількох містах України, де мала змогу порівняти між собою головні вулиці цих міст. Погодьтеся, центральна вулиця – це обличчя міста. Яке воно у нас? Звісно, є як переваги, так і недоліки. Зараз керівництво Запоріжжя взяло курс на реконструкцію міських парків та скверів, зокрема і тих, що розташовані на проспекті. Тобто у нас проспект покращують вшир. А ось, наприклад, у місті Дніпро головну вулицю хочуть покращити у довжину.

Детальніше про це дивіться сьогодні у програмі «Мой любимій город», яка вийде в ефірі телеканалу «АЛЕКС» після випуску новин о 20:05. Повтори програми 2 грудня о 18.25, 3 грудня о 21.20 и 6 грудня о 15.00.

30.11.2017