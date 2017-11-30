Ввечері середи на проспекті Соборному біля залізничного вокзалу «Запоріжжя-1» маршрутка №99 збила пішохода. Була ожеледиця. Як повідомляють в патрульної поліції, чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу. 62-річного потерпілого госпіталізували в 5-у міську лікарню. Ведеться слідство.

30.11.2017