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Спроба підробки документів на автомобіль у Запоріжжі
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Працівники сервісного центру МВС разом з патрульними затримали двох підозрюваних у шахрайстві, що намагалися за підробними документами перереєструвати автомобіль «Фольксваген», власник якого помер ще в 2015 році. Спритники за 500 доларів оформили підроблене доручення на автівку, після чого намагалися здійснити реєстрацію буса на себе. Обставини події з’ясовуються.
30.11.2017
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