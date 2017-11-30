Працівники сервісного центру МВС разом з патрульними затримали двох підозрюваних у шахрайстві, що намагалися за підробними документами перереєструвати автомобіль «Фольксваген», власник якого помер ще в 2015 році. Спритники за 500 доларів оформили підроблене доручення на автівку, після чого намагалися здійснити реєстрацію буса на себе. Обставини події з’ясовуються.

30.11.2017