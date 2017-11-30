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У Запоріжжі вночі на Набережній сталась аварія
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Легковий автомобіль врізався у вантажне авто. ДТП сталася біля АЗС. Водій "Славути" 1959 року народження під час руху не побачив припаркований "КамАЗ" з причепом. Легковик врізався в задню ліву частину вантажівки, що спричинило механічні пошкодження. Водій «Славути» був у свідомості і на нього було складено адмінпротокол.
30.11.2017
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