Легковий автомобіль врізався у вантажне авто. ДТП сталася біля АЗС. Водій "Славути" 1959 року народження під час руху не побачив припаркований "КамАЗ" з причепом. Легковик врізався в задню ліву частину вантажівки, що спричинило механічні пошкодження. Водій «Славути» був у свідомості і на нього було складено адмінпротокол.

30.11.2017