ТРК "Алекс"
Святий Миколай – для дітей-сиріт Запоріжжя

        Активісти розповіли про щорічну благодійну акцію. Що будуть збирати та де розташовані пункти збору – про це у наступному сюжеті. Щорічна благодійна акція стартує перед святкуванням Дня Святого Миколая. Місія активістів – зробити для дітей справжнє свято.

        Назар Краївський, директор соціального центру «Проміння»: «щороку її учасниками стають близько п’ятисот дітей різних соціально незахищених категорій – це діти-сироти, це діти, позбавлені бітьківської опіки, це також діти та молодь із малозабезпечених сімей, а також діти і молодь із сімей вимушених переселенців та учасників АТО».

       До акції «Святий Миколай – дітям-сиротам Запоріжжя» радо приєдналися й студенти та працівники Запорізького металургійного коледжу, які потім відвідають дитячі заклади та власноруч вручать малечі й не тільки такі бажані подарунки.

       Благодійна акція триватиме місяць. По завершенні першого етапу усе, що принеусть небайдужі люди, розподілять по таким скринькам. Далі – відвідування закладів та установ, де на постійній основі чи тимчасово перебувають діти із вадами. Долучитися до будь – якого етапу акції може кожен охочий. Пункти збору речей знаходяться у обласній науковій бібліотеці.

30.11.2017

 
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