Під час робочої поїздки до Михайлівського району голова облдержадміністрації Костянтин Бриль відвідав заклади, відтворені місцевими інвесторами. А також взяв на контроль розв’язання проблем мешканців. За словами очільника регіону, наступного року головними напрямками діяльності влади мають стати дороги, школи та дитсадки області. Спортивний комплекс у селі Високе відкрили нещодавно. Місцевий фермер придбав його та зробив реконструкцію. Встановлено опалення на пелетах, придбано спортивне обладнання та тренажери. Роздольська загальноосвітня школа також була відновлена фермерським господарством «Таврія-Скіф». Костянтин Бриль впевнений, що від вітчизняних інвесторів багато в чому залежить розвиток громад в Україні. На особистому прийомі громадян до очільника області звертаються з проханням про сприяння у придбанні санітарного автомобіля класу «Б» для транспортування хворих на різні рівні надання медичної допомоги. Костянтин Бриль також провів зустріч з активом району, під час якої були обговорені питання соцзахисту населення, освіти та медицини з точки зору втілення реформи децентралізації.

А наступного року головними напрямками діяльності обласної влади мають стати дороги, школи та дитсадки. Про це голова облдержадміністрації заявив після того, як відвідав ряд освітніх закладів Михайлівського району. Адже завдяки реформі децентралізації у села з’явилось багато джерел для вирішення нагальних питань.

30.11.2017