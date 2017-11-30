ТРК "Алекс"
У Запоріжжі відбудеться благодійний бал

           Для тих, кому потрібні барви небайдужості і розуміння. Волонтери розповіли про Щорічний бал, який присвячується людям із обмеженими можливостями. Цього року Щорічний бал присвячується проведенню Міжнародного дня людей з інвалідністю та Міжнародного дня волонтерів. Небайдужі й активні у бажанні прийти на допомогу – такими постають волонтери перед людьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. У Запоріжжі відзначились добрими справами й надихнули на них інших представники єврейського центру «Мазаль ТОВ» та громадської організації «Дивосвіт». Наше суспільство ще тільки крокує до толерантності, але воля до життя і жага до всебічного розвитку зі сторони інвалідів – це приклад справжньої мужності та боротьби. Численна кількість таких людей занурюється в творчість. Допомогти їм кожного дня відчувати себе повноцінними членами суспільства й намагаються волонтерські організації.  

          Інесса Носенко, керівник: «бал – это не просто потанцевали – пообщались, это возможность услышать о наиболее интересных волонтерских программах, событиях, которые прошли за тот год, который для всех принимающих участие в предшествующей бальной программе, собирали эти мгновения в фотоальбомах, которые мы выдаем каждому как доброе пожелание – а давайте попробуем сделать еще что-нибудь интересней».

          Цього року на балу обіцяють насичену культурно-розважальну програму «Відродження» -привітання волонтерських організацій, яскраві концертні номери, танцювальні постановки, різноманітні майстер-класи, у тому числі за участі людей з інвалідністю, людей похилого віку та волонтерів. Організатори пропонують кожному бажаючому стати гостем, учасником, благодійником, партнером чи навіть спонсором. Благодійний захід відбудеться 10 грудня о 13.00 у палаці культури «Металургів»

  30.11.2017

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 