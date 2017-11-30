Для тих, кому потрібні барви небайдужості і розуміння. Волонтери розповіли про Щорічний бал, який присвячується людям із обмеженими можливостями. Цього року Щорічний бал присвячується проведенню Міжнародного дня людей з інвалідністю та Міжнародного дня волонтерів. Небайдужі й активні у бажанні прийти на допомогу – такими постають волонтери перед людьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. У Запоріжжі відзначились добрими справами й надихнули на них інших представники єврейського центру «Мазаль ТОВ» та громадської організації «Дивосвіт». Наше суспільство ще тільки крокує до толерантності, але воля до життя і жага до всебічного розвитку зі сторони інвалідів – це приклад справжньої мужності та боротьби. Численна кількість таких людей занурюється в творчість. Допомогти їм кожного дня відчувати себе повноцінними членами суспільства й намагаються волонтерські організації.

Інесса Носенко, керівник: «бал – это не просто потанцевали – пообщались, это возможность услышать о наиболее интересных волонтерских программах, событиях, которые прошли за тот год, который для всех принимающих участие в предшествующей бальной программе, собирали эти мгновения в фотоальбомах, которые мы выдаем каждому как доброе пожелание – а давайте попробуем сделать еще что-нибудь интересней».

Цього року на балу обіцяють насичену культурно-розважальну програму «Відродження» -привітання волонтерських організацій, яскраві концертні номери, танцювальні постановки, різноманітні майстер-класи, у тому числі за участі людей з інвалідністю, людей похилого віку та волонтерів. Організатори пропонують кожному бажаючому стати гостем, учасником, благодійником, партнером чи навіть спонсором. Благодійний захід відбудеться 10 грудня о 13.00 у палаці культури «Металургів»

30.11.2017