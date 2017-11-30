У Запоріжжі пройшли змагання по ушу Змагалися у спорт комлексі «Мотор Січ» ушуїсти в рамках чемпіонату області в розділі таолу. За медалі боролися понад сотня майстрів цього східного одноборства. Визначали кращих у двох категоріях – юнаки та юніори. Окрім господарів демонстрували свою майстерність команди з Маріуполя та Бердянська. У кожній з команд були сильні і яскраві спортсмени, а бойовий дух і бажання перемогти змусили понервувати не тільки спортсменів, але і глядачів чемпіонату. Запорізькі спортсмени змогли скласти гідну конкуренцію. Однак і представники були на рівні. У такій конкурентній боротьбі народжуються високі результати, говорять наставники. За результатами змагань левова частка медалей залишилася в Запоріжжі. В першу чергу хотілося б виділити абсолютних чемпіонів, які змогли завоювати максимальну кількість золотих медалей. Окремо відзначимо успіхи трикратних переможців, ними стали: Антон Данильченко, Іван Іващенко, Катерина Кондрашева, Данило Сатін, Марина Бородай, Іван Сова та Кіра Брік. На цьому сезон ще не завершується, попереду у наших спортсменів підготовка до Фіналу Кубка України з ушу (таолу), який традиційно пройде у Львові з 15 по 17 грудня цього року. 30.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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